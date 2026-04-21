Сосудистый хирург объяснила, как развивается атеросклероз

По словам специалиста, это заболевание нельзя объяснить одной причиной. Чаще всего оно связано с нарушением липидного обмена — когда в организме неправильно перерабатываются жиры. Такое состояние может быть как врожденным, так и сформироваться из-за образа жизни.

Серьезное влияние оказывают вредные привычки, прежде всего курение, а также хронические заболевания. К ним относятся артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение. Эти факторы усиливают друг друга и значительно повышают риск поражения сосудов.

Врач отметила, что с возрастом вероятность развития атеросклероза увеличивается. Особенно уязвимы люди старше 40–50 лет. При этом у мужчин болезнь, как правило, проявляется раньше и прогрессирует быстрее, чем у женщин до наступления менопаузы.

Эксперт подчеркнула, что ключевую роль в профилактике играет образ жизни. Сбалансированное питание, отказ от курения, контроль массы тела и регулярная физическая активность помогают снизить риски. Также важно своевременно лечить сопутствующие заболевания, которые могут ускорять развитие болезни.

