Синоптики пообещали жителям Московского региона короткое потепление
Синоптик Леуса: в Москве ожидается один теплый день на неделе
Фото: [Подснежники расцвели в Подмосковье. Весна 2026/Медиасток.рф]
В Москве ожидается кратковременное потепление, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
По его словам, в среду температура воздуха в столице поднимется до 11–13 градусов тепла. День пройдет преимущественно без осадков, с ясной погодой и большим количеством солнца, что создаст ощущение полноценной весны.
Однако синоптики предупреждают, что это потепление будет недолгим. Уже после среды температура вновь начнет снижаться, и устойчивого периода комфортной погоды до конца месяца не ожидается.
Эксперт отметил, что текущие погодные условия остаются нестабильными: теплые дни сменяются похолоданием, что характерно для переходного весеннего периода.
Ранее сообщалось, что синоптик спрогнозировала дожди и снег до конца недели.