Синоптики пообещали жителям Московского региона короткое потепление

В Москве ожидается кратковременное потепление, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По его словам, в среду температура воздуха в столице поднимется до 11–13 градусов тепла. День пройдет преимущественно без осадков, с ясной погодой и большим количеством солнца, что создаст ощущение полноценной весны.

Однако синоптики предупреждают, что это потепление будет недолгим. Уже после среды температура вновь начнет снижаться, и устойчивого периода комфортной погоды до конца месяца не ожидается.

Эксперт отметил, что текущие погодные условия остаются нестабильными: теплые дни сменяются похолоданием, что характерно для переходного весеннего периода.

Ранее сообщалось, что синоптик спрогнозировала дожди и снег до конца недели.