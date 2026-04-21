Инфляция в России: какие продукты подорожали сильнее всего за год

Сливочное масло в России заметно подешевело за неделю, сообщает « Газета.Ru» со ссылкой на данные Индекса «Мишек», который анализирует динамику цен на популярные продукты.

По словам экономиста Александра Абрамова, с 11 по 18 апреля стоимость масла снизилась на 12,5%. При этом общий индекс за этот период, напротив, вырос на 1,6%, что указывает на разнонаправленные изменения в продуктовой корзине.

Одновременно зафиксирован рост цен на ряд товаров. Сильнее всего подорожала морковь — более чем на 20%. Также выросли цены на подсолнечное масло и молоко. При этом стоимость большинства других продуктов осталась стабильной.

Если рассматривать годовую динамику, то заметнее всего подорожали сладости и мясная продукция. В частности, значительно выросли цены на мармелад, курицу и молочные продукты. Умеренный рост показали яйца, хлеб и сыр.

В то же время ряд товаров стал дешевле. Существенно снизились цены на чай, сливочное масло, конфеты и некоторые фрукты и овощи. Например, бананы и морковь в годовом выражении подешевели.

По данным Росстата, общий уровень инфляции в России на середину апреля составил 5,78%. Эксперты отмечают, что текущая ситуация на рынке характеризуется нестабильной динамикой: отдельные продукты дешевеют, однако другие продолжают расти в цене.

