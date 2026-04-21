Синоптики предупредили о похолодании ночью 21 апреля

В Московском регионе во вторник, 21 апреля, ожидается переменная облачность с осадками в отдельных районах. По области возможен дождь с мокрым снегом, следует из прогноза Гидрометцентра России.

В Подмосковье днем температура воздуха составит +5…+10 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до –4. В Москве в дневные часы ожидается +8…+10 градусов, в ночное время похолодает до –2.

Ветер будет северного и северо-западного направлений со скоростью 7–12 м/с. Атмосферное давление сохранится на уровне 745–746 мм рт. ст.

