Россиян втягивают в ипотечные ловушки: новая схема мошенников

В России набирает обороты опасная схема мошенничества: злоумышленники уговаривают граждан с хорошей кредитной историей оформить ипотеку на себя за денежное вознаграждение. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам юриста Галины Земсковой, потенциальной жертве предлагают до 500 тысяч рублей и убеждают, что все платежи по кредиту будут вносить сами. Аферисты объясняют это тем, что не могут получить заем из-за плохой кредитной истории или неофициальных доходов.

Иногда мошенники идут дальше и обещают через некоторое время переоформить недвижимость на себя. За это время, уверяют они, у человека якобы улучшится кредитный рейтинг. Однако на практике схема заканчивается иначе: после покупки квартиры злоумышленники исчезают, а все обязательства по многомиллионному кредиту остаются на заемщике.

Юрист предупреждает, что такие сделки могут обернуться не только долгами, но и судебными разбирательствами с банком. Более того, встречаются случаи, когда аферисты предлагают использовать льготные программы — например, статус IT-специалиста, участие в спецоперации или материнский капитал. После выявления нарушений банк вправе потребовать досрочного возврата всей суммы или повысить процентную ставку.

Также сохраняются классические схемы с недвижимостью: продажа квартир с обременениями или подмена договора. Вместо полноценной сделки людям могут подсунуть предварительное соглашение или договор займа под залог жилья.

Эксперты советуют избегать любых предложений оформить кредит «за кого-то», даже если обещают быстрый доход. Риски в таких ситуациях значительно превышают возможную выгоду.

