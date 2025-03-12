Американские ученые назвали необратимое изменение Земли, ожидающей в будущем

По данным результатов исследования ученых из Университета Южной Калифорнии и Бристольского университета, нашу планету ожидает потрясающее изменение. Так, через миллионы лет тектонические плиты перестроят континенты, и они сольются в новый суперконтинент — Пангею Ультима. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что прогнозируемая температура на указанном континенте окажется крайне высокой, а условия для жизни практически невозможными. Так, на Пангея Ультима будет жарко, сухо и враждебно для жизни. Температура в самых теплых месяцах может варьироваться от +40 до +70 С, а солнечное излучение вырастет на 2,5%.

Отмечается, что также добавится высокая концентрация углекислого газа в атмосфере, что приведет к еще большему нагреву планеты, из-за чего млекопитающим будет тяжело выжить. При этом солнечная активность и частые вулканические извержения еще больше усугубят климатическую катастрофу.

Однако это все произойдет в очень далеком будущем — через 250 млн лет. Тем не менее если человечество продолжит сжигать ископаемое топливо, то подобные изменения могут наступить намного быстрее.

Ранее была названа вероятность столкновения гигантского астероида Бенну с Землей.