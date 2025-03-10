Названа вероятность столкновения гигантского астероида Бенну с Землей

Научный сотрудник Екатерина Бородина в беседе с RuNews24.ru рассказала , насколько вероятно столкновение астероида Бенну с Землей, и чем это грозит.

Астероид размером с несколько гигантских футбольных полей обнаружили в 1999 году. С тех пор ученые наблюдают за его траекторией полета, стараясь оценить угрозу для планеты. Однако эксперт Екатерина Бородина считает, что шансы на космическое ЧП крайне малы.

Однако гипотетически столкновение Земли со столь огромным объектом, диаметром 500 метров, может привести к смертельным катаклизмам. Могут последовать цунами, пожары, жесткие изменения климата. Вся экосистема будет под угрозой.

«Это еще одно напоминание о том, что космос может быть непредсказуемым и опасным», — говорит она.

Эксперты NASA тем временем узнали, что в составе Бенну есть фосфат магния-натрия. Это значит, что астероид — часть какой-то планеты, покрытой океаном. По еще одной версии это вовсе скол от Луны.

Ранее стало известно, что Китай начал подготовку к возможному столкновению Земли с астероидом в 2032 году.