Анализ пород из Марокко показал крайнюю нестабильность магнитного поля Земли полмиллиарда лет назад

Международная группа исследователей во главе со специалистами Йельского университета предложила новое объяснение загадочным колебаниям магнитного поля Земли, которые происходили более 500 млн лет назад. Результаты исследования, основанного на анализе вулканических пород из Марокко, указывают на крайнюю нестабильность ядра планеты, а не на ускоренное движение континентов.

Долгое время данные из эдиакарского периода (630–540 млн лет назад) ставили ученых в тупик: следы в древних породах свидетельствовали о резких магнитных сдвигах, которые интерпретировались как следствие стремительного дрейфа материков.

Однако точное датирование слоев горных пород из региона Анти-Атлас показало, что эти изменения происходили не миллионы лет, а всего за несколько тысячелетий. Такая скорость исключает тектоническую гипотезу и указывает на высокую изменчивость самого магнитного поля.

Новая модель магнитного поля демонстрирует, что даже в условиях сильной нестабильности в нем сохранялась определенная структура, а происходящие изменения нельзя считать полностью хаотичными, пояснил геолог Дэвид Эванс из Йельского университета. Это открытие опровергает предыдущие теории, в том числе гипотезу «истинного полярного блуждания».

Сравнительный анализ подтвердил, что среднее положение магнитных полюсов в ту эпоху было стабильным. Ученые пришли к выводу, что причиной аномалий был процесс формирования твердого внутреннего ядра Земли, который в тот период еще не завершился, что и вызывало нестабильность в генерируемом им магнитном поле.

