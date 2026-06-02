Без заявлений и очередей: кому из работающих граждан автоматически пересчитают пенсию 1 августа

В Государственной думе напомнили о предстоящей корректировке страховых пенсий для работающих граждан, запланированной на 1 августа. Кроме того, парламентарий уточнил условия получения крупных возрастных и отраслевых надбавок, которые начнут начисляться в июне и июле.

Августовский перерасчет для работающих пенсионеров

С 1 августа 2026 года в России будет произведен ежегодный плановый перерасчет пенсионных выплат для граждан, продолжающих официальную трудовую деятельность.Об этом в беседе с RT напомнил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Основные параметры августовского перерасчета:

База для начисления: Корректировка производится в автоматическом режиме на основе страховых взносов, которые работодатели уплатили за сотрудника в течение предыдущего календарного года.

Лимит и сумма: Величина прибавки рассчитывается в строгих пределах максимум трех пенсионных баллов за отчетный период. В денежном эквиваленте максимальная ежемесячная надбавка составит порядка 470 рублей.

Официальный статус: Тем гражданам, которые в прошлом году трудились неофициально, данный перерасчет никаких дополнительных денежных средств не добавит.

Парламентарий также напомнил о важном юридическом нюансе: с 2026 года в России законодательно отменен многолетний мораторий на индексацию выплат работающим пенсионерам. В связи с этим январское повышение они получили наравне со всеми остальными категориями, однако к предстоящему августовскому перерасчету эти январские коэффициенты применяться не будут.

Июньские и июльские надбавки за достижение 80-летнего возраста

Помимо августовских изменений, Алексей Говырин сообщил о графике начисления фиксированных надбавок для пожилых граждан. Главное изменение затронет лиц, отпраздновавших 80-летний юбилей:

Для именинников мая: Гражданам, которым 80 лет исполнилось в мае, с 1 июня в два раза увеличивают фиксированную часть страховой пенсии — базовая выплата вырастет до 19 169,38 рубля. К этой сумме также автоматически добавится фиксированная надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля.

Для именинников июня: По аналогичной схеме повышение пенсионных выплат пройдет в июле — оно затронет тех пожилых людей, чей 80-летний юбилей приходится на июнь.

Отраслевые доплаты и выплаты на иждивенцев

Дополнительно законодательством предусмотрены еще несколько видов материальной поддержки пенсионеров, которые носят заявительный характер. Для их получения гражданину необходимо самостоятельно подать соответствующее обращение: