Без заявлений и очередей: кому из работающих граждан автоматически пересчитают пенсию 1 августа
В Государственной думе напомнили о предстоящей корректировке страховых пенсий для работающих граждан, запланированной на 1 августа. Кроме того, парламентарий уточнил условия получения крупных возрастных и отраслевых надбавок, которые начнут начисляться в июне и июле.
Августовский перерасчет для работающих пенсионеров
С 1 августа 2026 года в России будет произведен ежегодный плановый перерасчет пенсионных выплат для граждан, продолжающих официальную трудовую деятельность.Об этом в беседе с RT напомнил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Основные параметры августовского перерасчета:
- База для начисления: Корректировка производится в автоматическом режиме на основе страховых взносов, которые работодатели уплатили за сотрудника в течение предыдущего календарного года.
- Лимит и сумма: Величина прибавки рассчитывается в строгих пределах максимум трех пенсионных баллов за отчетный период. В денежном эквиваленте максимальная ежемесячная надбавка составит порядка 470 рублей.
- Официальный статус: Тем гражданам, которые в прошлом году трудились неофициально, данный перерасчет никаких дополнительных денежных средств не добавит.
Парламентарий также напомнил о важном юридическом нюансе: с 2026 года в России законодательно отменен многолетний мораторий на индексацию выплат работающим пенсионерам. В связи с этим январское повышение они получили наравне со всеми остальными категориями, однако к предстоящему августовскому перерасчету эти январские коэффициенты применяться не будут.
Июньские и июльские надбавки за достижение 80-летнего возраста
Помимо августовских изменений, Алексей Говырин сообщил о графике начисления фиксированных надбавок для пожилых граждан. Главное изменение затронет лиц, отпраздновавших 80-летний юбилей:
- Для именинников мая: Гражданам, которым 80 лет исполнилось в мае, с 1 июня в два раза увеличивают фиксированную часть страховой пенсии — базовая выплата вырастет до 19 169,38 рубля. К этой сумме также автоматически добавится фиксированная надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля.
- Для именинников июня: По аналогичной схеме повышение пенсионных выплат пройдет в июле — оно затронет тех пожилых людей, чей 80-летний юбилей приходится на июнь.
Отраслевые доплаты и выплаты на иждивенцев
Дополнительно законодательством предусмотрены еще несколько видов материальной поддержки пенсионеров, которые носят заявительный характер. Для их получения гражданину необходимо самостоятельно подать соответствующее обращение:
- Выплата на нетрудоспособных иждивенцев: Назначается при наличии на содержании близких родственников.
- Сельская надбавка: Предусматривает 25%-ное увеличение фиксированной выплаты. Правом на ее получение обладают граждане, имеющие подтвержденный трудовой стаж работы в сельскохозяйственной отрасли продолжительностью не менее 30 лет.