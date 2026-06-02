Красные флаги на трассе: как авария в повороте Брэндиш покалечила экипаж Костелло и Паркера

Кавалер ордена Британской империи Мария Костелло получила опасные для жизни травмы во время квалификационного заезда на острове Мэн. После падения с мотоцикла с коляской 52-летняя спортсменка оказалась парализована ниже грудного отдела, а организаторы соревнований объявили о приостановке гонок в данном классе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на краудфандинговую платформу GoFundMe.

Обстоятельства крушения в повороте Брэндиш

Серьезная авария с участием известной британской мотогонщицы Марии Костелло произошла 26 мая 2026 года. Инцидент случился во время первой вечерней квалификационной сессии в классе мотоциклов с колясками (Sidecar) на трассе Mountain Course в рамках ежегодного турнира Isle of Man TT.

Экипаж Марии Костелло и ее пассажира Шона Паркера вылетел с трассы на втором круге в районе поворота Брэндиш. Из-за инцидента маршалы гонки незамедлительно вывесили красные флаги, и квалификация была досрочно остановлена для зачистки полотна. Спортсменку экстренно эвакуировали с места крушения с помощью медицинского вертолета. Изначально ее доставили в центральную больницу острова Мэн (Noble’s Hospital), а затем перевели в специализированную клинику Ливерпуля для проведения экстренных операций. К настоящему моменту состояние гонщицы оценивается как тяжелое, но стабильное.

Полный список травм и паралич нижнего отдела

Информацию о состоянии здоровья и полном перечне повреждений Марии Костелло опубликовала ее гоночная команда на верифицированной краудфандинговой платформе GoFundMe. Согласно медицинскому заключению, у спортсменки диагностирован перелом позвоночника, повлекший за собой паралич нижней части тела:

Помимо перелома позвоночника (позвонков T5 и T6), в официальном перечне травм Костелло значатся:

Перелом руки и грудины;

Множественные переломы ребер;

Разрыв печени четвертой степени (Grade 4 liver laceration);

Переломы носа и глазницы, а также сильные рассечения на лице.

Ее пассажир Шон Паркер также получил многочисленные повреждения, включая переломы ноги, руки, челюсти, ключицы, ребер и травму легкого. Из-за череды аварий в классе Sidecar (включая инцидент с экипажем братьев Кроуви на следующий день) организаторы Isle of Man TT 2026 года приняли официальное решение полностью отменить все заезды мотоциклов с колясками до конца текущего сезона.

Статус гонки Isle of Man TT

Мотоциклетные гонки Isle of Man TT ежегодно проходят на острове Мэн в Ирландском море и исторически считаются одними из самых престижных и опасных соревнований в мире. Трасса имеет репутацию экстремальной из-за сочетания высоких скоростей и полного отсутствия профессиональных зон безопасности для гонщиков. За всю историю проведения соревнований с 1907 года во время официальных заездов и тренировок погибли более 270 спортсменов. Для Марии Костелло, которая является одной из самых известных женщин в истории этого мотокросса, текущие соревнования знаменовали 30-летнюю годовщину с момента ее дебюта на острове Мэн.