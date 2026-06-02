Минэкологии потребовало исключить риск загрязнения земель и водного объекта в Дмитровском округе

Министерство экологии и природопользования Московской области потребовало устранить угрозу загрязнения земель и водного объекта в Дмитровском округе. Поводом для проверки стали обращения жителей поселка Останкино: люди пожаловались на сброс сточных вод. Специалисты ведомства оперативно выехали на место и подтвердили наличие нарушений природоохранного законодательства.

Жалобы касались двух участков: территории вблизи СНТ «Кунья Роща» и улицы Спортивной. В ходе осмотра инспекторы действительно обнаружили оголовок трубы, через который осуществлялся сброс сточных вод.

Поскольку за систему водоотведения в поселениях отвечает местная администрация, руководству Дмитровского округа выдано предостережение. В документе четко обозначено: необходимо строго соблюдать обязательные экологические требования и не допускать нарушений.

Минэкологии установит контроль за ситуацией и будет отслеживать, чтобы источники незаконного сброса оперативно затампонировали, а риск загрязнения окружающей среды был полностью исключен.

