В Красногорске на 80% завершили строительство двух корпусов ЖК «Большое Путилково»

В Красногорске завершается строительство двух жилых домов в жилом комплексе «Большое Путилково», Группа «Самолет» фиксирует строительную готовность в 80%. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты ведут внутренние отделочные работы, монтаж инженерных систем и подключение наружных сетей, благоустройство дворовых территорий. В корпусе № 27 предусмотрено 528 квартир, в корпусе № 28 - 1189 квартир.

Во дворах обустроят игровые площадки, зоны воркаута, места с прогулочными аллеями, появятся деревья, декоративные кустарники и многолетние растения. С обратной стороны домов на первых этажах откроются кофейни, булочные, салоны красоты, магазины, ПВЗ и другие объекты коммерции.

На территории комплекса также построены и работают два детских сада и школа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.