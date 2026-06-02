Более 100 тыс. юных жителей Подмосковья приняли участие в праздновании Международного дня защиты детей

1 июня отметили Международный день защиты детей. Праздничная программа охватила весь регион и привлекла свыше 100 тыс. юных жителей. По информации пресс‐службы Министерства образования Московской области, в каждом муниципалитете прошли разнообразные мероприятия: от торжественных церемоний до спортивных состязаний, увлекательных квестов и обучающих мастер‐классов.

Особое внимание в этот день уделили вопросам безопасности на дорогах. На площади перед Ледовым дворцом «Арена Балашиха» первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима дала старт акции «Детям Подмосковья — безопасные дороги», приуроченной к Единому дню профилактики детского дорожно‐транспортного травматизма. Участниками события стали ребята из школьных лагерей. Сотрудники ГИБДД не только поздравили юных гостей, но и устроили для них насыщенную программу: командную игру с этапами‐станциями, интересные активности и демонстрацию полицейской техники. Ярким моментом стало выступление победителей конкурса «Голос ЮИД Подмосковья».

Еще одним заметным событием стала стартовавшая в учебно‐методическом центре «Авангард» тематическая смена «Юные патриоты Подмосковья». Ее участниками стали 600 учеников 1–4 классов, представляющих движение «Орлята России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.