Ветеран ЦСКА раскритиковал назначение Игдисамова главным тренером
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в разговоре с «Чемпионатом» поделился мнением об утверждении 39-летнего Дмитрия Игдисамова главным тренером армейского клуба.
Экс-футболист заявил, что в ЦСКА должен работать топовый тренер, а назначение малоизвестного Игдисамова говорит либо о том, что в клубе нет денег, либо о том, что с хорошим специалистом не удалось договориться.
«Мы будем болеть за клуб. Все равно, кто тренирует, но выбор неочевидный. Команда будет бороться с четвертое по восьмое место — другого не вижу. С этим составом ниже восьмого места не упасть с любым тренером», — сказал Гришин.
Ранее бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов предположил, что руководство клуба позволило Игдисамову самому сформировать тренерский штаб, чтобы в случае провала переложить на него ответственность.