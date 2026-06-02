Ветеран ЦСКА раскритиковал назначение Игдисамова главным тренером

Экс-футболист заявил, что в ЦСКА должен работать топовый тренер, а назначение малоизвестного Игдисамова говорит либо о том, что в клубе нет денег, либо о том, что с хорошим специалистом не удалось договориться.

«Мы будем болеть за клуб. Все равно, кто тренирует, но выбор неочевидный. Команда будет бороться с четвертое по восьмое место — другого не вижу. С этим составом ниже восьмого места не упасть с любым тренером», — сказал Гришин.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов предположил, что руководство клуба позволило Игдисамову самому сформировать тренерский штаб, чтобы в случае провала переложить на него ответственность.