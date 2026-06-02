Суд обяжет лечиться: в России пьяных водителей заставят проходить обязательную реабилитацию

В России готовится масштабная реформа нормативно-правовой базы, регулирующей ответственность за вождение в состоянии опьянения. Правительственный план реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения предусматривает наделение судов полномочиями принудительно отправлять нарушителей на медицинское лечение и профилактику.

Принудительное лечение по решению суда: новая инициатива ведомств

Как сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на официальный правительственный план реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения, сразу три профильных ведомства — Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения и Министерство юстиции России — получили поручение проработать вопрос введения обязательной медицинской реабилитации для водителей, задержанных за рулем в состоянии опьянения. Срок реализации данной инициативы установлен до 2027 года.

Нововведение предполагает расширение полномочий судебных органов при рассмотрении дел данной категории:

При назначении основного наказания за административное правонарушение или уголовное преступление, связанное с управлением транспортным средством в нетрезвом виде, судья сможет накладывать на гражданина дополнительные обязательства.

Нарушителя могут в законодательном порядке обязать пройти медицинскую диагностику, профилактические мероприятия, профильное лечение или комплексную медицинскую реабилитацию в связи с употреблением алкоголя или других психоактивных веществ.

Изменение регламента медицинского освидетельствования

Помимо внедрения реабилитационных процедур, министерствам поручено разработать и издать специальный нормативный акт, корректирующий действующий регламент проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Необходимость внесения изменений обусловлена существующими пробелами в законодательстве, касающимися физического статуса проверяемого лица. Корректировки направлены на детальное урегулирование сложных ситуаций, при которых сотрудники медицинских учреждений или Госавтоинспекции не могут провести стандартную процедуру освидетельствования в полном объеме по причине тяжелого физического состояния водителя (например, из-за полученных травм при дорожно-транспортном происшествии или иных физиологических факторов).