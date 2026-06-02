Тираннозавр по цене небоскреба: кто станет счастливым обладателем четырехметрового скелета с аукциона

Любителям динозавров с очень толстыми кошельками скоро представится редкий шанс: аукционный дом Sotheby’s выставит на торги одного из самых крупных и хорошо сохранившихся тираннозавров, найденных за последние годы, пишет Popular Science.

Скелет получил имя Гас (Gus) в честь американского фермера Гэри Гаса Ликинга, который обнаружил первые следы древнего хищника на своем ранчо в Южной Дакоте. Полноценные раскопки начались в 2021 году и заняли три года. Еще три года специалисты потратили на очистку, подготовку и сборку находки.

В итоге ученые получили скелет высотой около 3,8 метра и длиной почти 11,5 метра. Он состоит из 183 ископаемых костей, что составляет примерно 82% всего скелета животного. Особенно хорошо сохранились череп длиной более 1,2 метра, вилочковая кость и таз.

Sotheby’s оценивает находку в $20–30 миллионов, что может стать рекордной оценкой для динозавра на аукционе. Для сравнения, знаменитый тираннозавр Сью, который сейчас выставлен в чикагском Филдовском музее естественной истории, был продан в 1997 году более чем за $8 миллионов.

Торги пройдут 14 июля в Нью-Йорке.

Такие продажи продолжают вызывать споры среди ученых. Критики опасаются, что уникальные окаменелости могут оказаться в частных коллекциях и стать менее доступными для науки, а охота за дорогими экспонатами начнет вытеснять полноценные научные исследования.