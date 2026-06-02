Умерла балерина Мариинки Любовь Кунакова

На 75-м году жизни скончалась балерина и балетмейстер-репетитор Мариинского театра Любовь Кунакова. О ее смерти сообщил коллектив прославленного театра, выразив соболезнования родным, близким, друзьям и ученикам артистки, пишет «Газета.Ru».

Любовь Алимпиевна родилась в 1951 году. На сцене Мариинского театра она начала выступать в 1974 году и до 1992 года была примой-балериной. В ее репертуаре были партии в таких знаменитых балетах, как «Легенда о любви», «Спящая красавица», «Жизель», «Баядерка», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Корсар», «Дон Кихот».

Коллеги вспоминают ее как цветущую, энергичную и душевную женщину. Ее интеллигентность и человечность, по их словам, навсегда останутся в памяти, а талант — в сердцах поклонников.

После завершения карьеры танцовщицы Кунакова не покинула театр. С 1997 года она работала педагогом-репетитором, а затем балетмейстером-репетитором. Она показывала классические балетные постановки в редакции Мариинского театра на сценах Минска, Афин, Токио, Бразилии. Ее педагогический дар навсегда останется в сердцах ее учениц.

Любовь Кунакова была удостоена высоких наград: в 1983 году она стала народной артисткой РСФСР, в 2009 году получила Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 2025 году — орден «За заслуги в культуре и искусстве».

