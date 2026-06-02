Паранормальное явление или стресс? Почему в темноте нам могут мерещиться призраки

Призрачные встречи могут рождаться не в потустороннем мире, а в самом обычном мозге, пишет Daily Mail со ссылкой на профессора психологии Мелиссу Маффео из частного исследовательского университета Wake Forest University. По ее словам, сверхъестественный опыт чаще возникает, когда совпадают несколько факторов: странная среда, сбой восприятия и готовность человека поверить в паранормальное.

Первый фактор — обстановка. В старых зданиях, пошарпанных комнатах и отчужденных локациях могут меняться электромагнитные поля, гудеть вентиляция, трубы и другие системы. Человек может почувствовать тревогу, головокружение или чье-то присутствие, а потом объяснить это видением призрака.

Второй фактор — сонный паралич. Во время фазы быстрого сна мозг временно блокирует мышцы, чтобы человек оставался неподвижным и не мешал отдыху резкими движениями. Но если проснуться в этот момент, можно оказаться в ужасной ловушке: тело не двигается, а остатки сна все еще кажутся реальностью. Так появляются темные фигуры, голоса и ощущение, будто кто-то рядом.

Третий фактор — особенности личности. Маффео упоминает шизотипию — набор черт, при котором человек чаще верит в магическое, острее чувствует «присутствие паранормального» и легче связывает странные ощущения с мистикой.

Похожее объяснение дают и исследования инфразвука: низкие вибрации в старых зданиях могут повышать раздражение и уровень стресса. Если человеку заранее сказали, что дом с привидениями, мозг легко достроит картину.

Иногда призрак — это не гость с того света, а удачно собранный коктейль из тревоги, темноты и ожидания чуда.