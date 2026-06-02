Флис поселился в Арзамасе: семья обратилась за помощью в мэрию города из-за полтергейста в квартире

В Арзамасе разгорелась необычная история: местная семья на протяжении двух лет жалуется на деятельность в своем доме так называемого полтергейста. За обеспокоенных граждан вступился исследователь аномальных явлений Виктор Фефелов, который решил обратиться за содействием к главе города. О своем шаге он проинформировал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте», сообщил newsnn.ru.

Как рассказал Фефелов, странные события в двухкомнатной квартире начали фиксироваться примерно два года назад. Сама хозяйка жилья утверждает, что в помещении регулярно происходят вещи, не поддающиеся логическому объяснению. Женщина и ее сын убеждены, что виной всему — полтергейст.

По их словам, за прошедшее время они в какой-то мере привыкли к необычному «соседству», однако назвать его спокойным или безопасным все же нельзя. Более того, собеседница исследователя заявляет, что иногда после таких инцидентов на ее теле якобы появляются синяки, происхождение которых она не может объяснить.

«В квартире постоянно раздаются громкие стуки во входную дверь и о пол кухни, летают различные предметы, которые ломают и разбивают мебель, зеркала, телевизор. Квартира приведена в негодность, хотя недавно в ней был произведен ремонт», — следует из обращения женщины.

По информации издания, желая разобраться в происходящем, семья весной прошлого года пригласила так называемых охотников за привидениями — специалистов по фиксации аномальных явлений. Для наблюдения за обстановкой они установили в квартире несколько камер, работающих в круглосуточном режиме. После тщательного изучения записей эксперты заявили, что на видео действительно запечатлены события, не имеющие рационального толкования. По их информации, предполагаемой сущности даже дали собственное имя — Флис.

Позднее исследователи попытались привлечь к ситуации городские власти и направили обращение в администрацию Арзамаса. Однако в мэрии им разъяснили, что вопросы подобного рода не входят в компетенцию муниципальных служащих. Несмотря на официальный отказ, у семьи нашлось неожиданное утешение. Со слов Фефелова, после контактов с чиновниками активность предполагаемого полтергейста заметно снизилась. Тем не менее свою квартиру жильцы по-прежнему считают аномальной и продолжают относиться к ней с осторожностью.

