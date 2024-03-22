Археологи из России нашли в Египте комплекс бань фараонов из династии Птолемеев

Ученые раскопали на севере Мемфиса древний «спа-комплекс», который был предназначен исключительно для обслуживания царских особо, членов их семей и приближенных. Об этом сообщила в своем релизе государственная корпорация Ростех, которая занимается поддержкой научной экспедиции.

Российская академия наук ведет изыскания на египетской территории на протяжении длительного времени. Центр египтологических исследований, который входит в РАН, сумел добиться очередного научного открытия. Его сотрудники обнаружили и исследовали в Мемфисе фрагменты древних построек и даже установили их назначение. Ранее это было специальным банным комплексом, который обслуживал фараонов, членов их семей, а также наиболее близких к ним людей. Археологи раскопали несколько стен, в которых находилось пять ванн, а также остатки напольного покрытия. Ванны были соединены между собой специальными желобами, по которым подавалась вода.

Уцелели и остатки печи, которая ранее нагревала воду и отапливала комплекс. Там же обнаружены сиденья, которые предназначались для царских особ. По утверждению археологов, данное открытие имеет большое международное значение.

«Обнаруженный комплекс уникален, так как представляет собой частные бани, принадлежавшие царской семье. Об этом говорит то, что располагался он в непосредственной близости к царскому дворцу», - указала Галина Белова, научный руководитель Центра египтологических исследований.

Стоит отметить, что именно данный Центр три года назад сумел установить точные размеры территории, на которой когда-то располагался дворец фараонов в Мемфисе, известный ученым как дворец царя Априя на Ком-Тумане. Ростех оказывает этому Центру всемерную поддержку, в том числе и финансирует научные экспедиции.