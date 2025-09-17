Археологи нашли часть кладбища на площади Революции в Вологде

По словам руководителя работ Игоря Тарасова, в котловане размером два на два метра и глубиной чуть более метра найдены останки кладбища, которое, по всей видимости, относилось к стоявшему здесь ранее собору.

Обнаружено несколько небольших гробов длиной 50-80 см и шириной 10-15 см, а также фрагменты костей. Точный возраст находок пока не установлен из-за отсутствия датирующих материалов, предположительно, это может быть XVIII или XIX век. Помимо этого, найдена керамика, относящаяся к слою, где располагались гробы.

Ранее на площади Революции находился Спасо-Всеградский собор, возведенный в период с 1688 по 1698 годы на месте деревянной церкви Спаса Всемилостивого, построенной в 1654 году во время эпидемии чумы. Собор был разрушен в 1972 году.

Археологи полагают, что обнаруженные гробы с фрагментами костей и крестиком принадлежат приходскому кладбищу, располагавшемуся у храма. Для таких кладбищ не была характерна планировка.

Специалист также отметил, что находки не повлияют на ход работ. Земляные работы на данном участке в текущем году проводиться не будут. Если выяснится, что кладбище простирается дальше, оно также не будет затронуто ремонтными работами.

