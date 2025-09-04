Археологи нашли первую двуязычную римскую надпись в регионе в Албании

В албанском селении Стрикчан археологи обнаружили уникальную римскую гробницу, датируемую III–IV веками нашей эры. Об этом сообщил портал Planet-today.ru.

Сооружение размером 9 на 6 метров включает погребальную камеру, прихожую и монументальную лестницу. Отмечается, что такая обстановка может указывать на возможное использование этого помещения в качестве мавзолея для знатного лица.

Особую ценность представляет двуязычная надпись, посвященная Геллианосу и Юпитеру — первая подобная находка в районе Дибры. Надпись предоставляет важную информацию о древних религиозных обрядах и верованиях римского периода.

Несмотря на то, что гробница была разграблена, археологи обнаружили ценные артефакты — стеклянные сосуды, костяные гребни, ножи и фрагменты ткани с золотыми нитями.

Качество строительства впечатляет — крупные камни доставлялись из отдаленных карьеров и были тщательно обработаны, что свидетельствует о высоком социальном статусе погребенного.

Как отмечают ученые, историческое значение этого открытия характеризуется тем, что регион Дибры в древности входил в состав римской провинции Мезия и являлся важным перекрестком торговых путей.

Находка, таким образом, дополняет карту культурного наследия Албании и открывает новые перспективы для дальнейших археологических исследований в этом регионе.

