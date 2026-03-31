Арктика нагревается в 4 раза быстрее: вечная мерзлота прощается с нами

Международная группа исследователей из Университета Лидса опубликовала в журнале Earth’s Future (издание Американского геофизического союза) результаты эксперимента, которые меняют представление о том, как быстро таяние вечной мерзлоты может разогнать глобальное потепление.

Почему вечная мерзлота больше не барьер

Вечная мерзлота — это почва, которая веками оставалась замерзшей на огромную глубину. Она покрывает обширные территории Арктики и долгое время служила естественным барьером, сдерживавшим изменение климата. Однако из-за повышения глобальной температуры этот барьер начинает разрушаться.

В ходе эксперимента ученые размораживали образцы почвы при температуре от –18°C до +5°C, измеряя выделение газа. Они обнаружили, что в критическом диапазоне от –5°C до +1°C проницаемость тающей мерзлоты возрастает в 25–100 раз. Это означает, что газы, которые веками были заперты в промерзшей земле, получают практически свободный выход в атмосферу.

Углеродная бомба замедленного действия

По оценкам специалистов, в вечной мерзлоте по всему миру законсервировано 1700 миллиардов тонн углерода — это примерно в три раза больше, чем уже содержится в атмосфере Земли. При таянии этот углерод будет высвобождаться в виде парниковых газов, включая углекислый газ и особенно опасный метан.

Заведующий кафедрой петрофизики Университета Лидса профессор Пол Гловер пояснил, что общепризнано: изменение климата ведет к масштабному таянию вечной мерзлоты. По его прогнозам, уже к 2050 году площадь вечной мерзлоты в Арктическом циркумполярном регионе сократится на 42%.

Ситуацию усугубляет тот факт, что в Арктике потепление происходит в четыре раза быстрее, чем в среднем по планете. Это означает, что гипотеза о так называемой «углеродной бомбе» — когда таяние мерзлоты не просто продолжает, а многократно ускоряет изменение климата — получила еще одно весомое подтверждение.

Риск не только для климата, но и для здоровья

Соавтор исследования доктор Роджер Кларк отметил, что ученые начинают понимать механизмы, лежащие в основе климатических изменений. Он подчеркнул, что точные измерения стали возможны благодаря методологиям, разработанным преимущественно для нефтегазовой отрасли.

Помимо парниковых газов, таяние вечной мерзлоты высвобождает и радиоактивный газ радон, который вызывает рак легких. Это создает серьезную угрозу для здоровья жителей северных регионов, которые могут подвергаться воздействию повышенных концентраций этого опасного газа.

Таким образом, исследование британских ученых показывает, что таяние вечной мерзлоты — это не просто следствие глобального потепления, но и мощный фактор, способный многократно его ускорить в ближайшие десятилетия.