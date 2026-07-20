По его словам, если бы тогдашняя миссия действительно состоялась, человечество уже десять лет спустя оказалось бы на Марсе, а к настоящему времени осваивало бы другие солнечные системы. Он подчеркнул, что сегодня агентство на восемь лет отстало от графика только для облета Луны, а в 1961 году, имея за плечами лишь пятнадцатиминутный космический полет, якобы смогло отправиться в тысячу раз дальше, впервые вертикально прилуниться и вернуться обратно.

Сибрел убежден, что технологий, сопоставимых с заявленными в 1969 году, тогда не существовало. В качестве доказательств он привел фотографии, на которых, по его мнению, тени направлены в разные стороны, что указывает на электрическое освещение, а также заявил, что есть свидетельства подлога видео и аудиоматериалов. Кроме того, он напомнил об отсутствии в то время технологий защиты от радиации и обратил внимание на оговорки современных астронавтов, которые называют будущие миссии «первыми» попытками покинуть околоземную орбиту. Сибрел заключил, что главным инструментом реформирования правительства считает раскрытие правды о лунной афере.