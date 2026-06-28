Астероид-гигант пролетит рядом с Землей: ученые оценили риски

Астероид Апофис, который в 2029 году приблизится к Земле на рекордное расстояние, может столкнуться с искусственным спутником. Ученые исключают удар по планете, но не гарантируют безопасного прохождения через пояс спутников, передает ТАСС со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН Сергея Язева.

Астероид (99942) Апофис длиной 450 метров и массой до 60 млн тонн пройдет на расстоянии 32 тыс. км от Земли 13 апреля 2029 года. Это ниже орбит геостационарных спутников, что создает потенциальный риск, пояснил Сергей Язев.

Ученый подчеркнул: столкновение с Землей полностью исключено. Однако вероятность задеть какой-либо спутник пока оценить сложно. Она будет уточнена ближе к 2029 году. Язев назвал ее невысокой, но не нулевой.

Сближение с Землей, помимо рисков, даст уникальную возможность для науки. Астрономы смогут детально изучить состав и структуру астероида, а также проследить, как гравитация планеты изменит его орбиту. В момент максимального сближения Апофис будет виден невооруженным глазом в Европе, Африке и Западной Азии.