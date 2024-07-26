Астрофизик Абунина считает, что мощная вспышка на Солнце не станет причиной сбоев в спутниковой связи

Спутниковые технологии за последние десятилетия сделали серьезный рывок в смысле устойчивости к воздействию солнечных вспышек и геомагнитных бурь. По словам Марии Абуниной, если раньше мощная буря могла вызвать перебои в работе связи, то сегодня сравнимый по силе космический шторм пройдет почти незамеченным. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Она уточнила, что прогноз американцев о 60%-й вероятности перебоев в работе электросетей, спутниковой, авиационной и радиосвязи из-за недавнего выброса плазмы на Солнце сильно завышен. Так, искомая вспышка на Солнце была зарегистрирована еще 21 июля и должна была достигнуть орбиты Земли 23-24-го числа. Тем не менее этого до сих пор не зафиксировано, к тому же чем дольше солнечная плазма «летит» до нашей планеты. Таким образом, ожидать серьезных последствий от данной вспышки не стоит.

По мнению ученого, самые мощные выбросы корональной плазмы, которые достигают орбиты Земли в течение двух суток действительно могут сказаться на работе спутниковой электроники. Во время геомагнитных возмущений, вызываемых данными выбросами, могут наблюдаться сбои в передаче радиосигналов, однако на жизнь обычного человека эти выбросы оказывают опосредованное влияние, вроде исчезновения телевизионного сигнала. Несмотря на то что воздействие солнечных вспышек на спутниковую связь теоретически возможно, в действительности этого практически не происходит.





