Астрофизик Коваль рассказал, смогут ли россияне увидеть метеорный поток Лириды

Метеорный поток Лириды продлится до конца апреля, однако полную силу он наберет всего на две ночи. Астрофизик Владимир Коваль рассказал, удастся ли понаблюдать за роем святящихся метеоритов в России. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

По его словам, пик Лирид наступит в ближайшие воскресенье-понедельник. В идеальном случае можно будет увидеть до 18 метеоров в час. Его частички нередко оставляют устойчивые шлейфы в небе или превращаются в яркие болиды.

Ученый отметил, что в средних северных широтах наблюдать за метеорным потоком можно уже с 22:30 по местному времени в воскресенье, а в южных — после полуночи. При этом в телескопах и биноклях нет необходимости, поскольку увидеть поток можно будет невооруженным глазом.

По его мнению, понаблюдать за Лиридами в нашей стране удастся при хорошей погоде и ясном небе.