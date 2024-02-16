Астроном Абунин заявил, что через пять лет люди забудут о существовании геомагнитных бурь

После мощной солнечной вспышки в прессе стали едва ли не каждый день появляться предупреждения о надвигающихся на нашу планету геомагнитных бурях и радиационных штормах. По словам главы Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма РАН Артема Абунина, частые вспышки на Солнце и геомагнитные бури являются нормальным явлением. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что на данный момент оно находится в максимальной точке цикла своей активности, и в ближайшие несколько лет ситуация кардинально изменится.

По мнению ученого, прохождение циклов солнечной активности является нормальным процессом, существовавшим задолго до появления первого человека и жизни на Земле.

Он подчеркнул, что нынешний спад активности звезды займет примерно пять лет. Далее она станет находиться в минимуме, и мы забудем, что такое геомагнитные бури.