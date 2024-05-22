Астроном Абунин заявил, что магнитные бури приносят вред людям лишь в психологическом плане

В последнее время ученые регистрируют одну геомагнитную бурю за другой, известных более как вспышки на солнце. По словам главы Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма РАН Артема Абунина, жителям РФ не следует переживать из-за солнечных вспышек и геомагнитных бурь, так как они защищены атмосферой и магнитным полем Земли. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он уточнил, что оказать влияние на человека магнитный шторм может только в психологическом плане, а повышенная частота бурь связана с циклами солнечной активности и скоро она пойдет на спад.

По мнению астронома, сегодня планета находится в максимуме солнечной активности, в связи с чем наличие такого объема геомагнитных бурь является совершенно нормальным. Через три года будут очень редко видеть подобные эффекты, поскольку активность на Солнце станет постепенно уменьшаться.

Он добавил, что геомагнитные бури в любом случае оказывают минимум воздействия на жизнь землян, так как те защищены атмосферой и магнитным полем планеты. Они могут нанести вред лишь космонавтам, у которых из-за волнений в космической погоде может отказать бортовая аппаратура, произойти торможение космических аппаратов, включая МКС.