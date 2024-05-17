Астроном Вибе перечислил причины веры людей в «плоскую землю»

В наш век информации, когда научные открытия доступны каждому, вера в конспирологические теории должна была остаться в прошлом. Тем не менее наблюдается обратная тенденция: все больше людей отказываются верить научным фактам, предпочитая им замысловатые теории заговора. Астроном Дмитрий Вибе пояснил, почему люди верят в то, что Земля является плоской, а самого космоса не существует в обход научных доказательств. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, подобные убеждения связаны с тем, что наука человеку рисует достаточно безрадостную, недружелюбную картину мира, то есть Солнце погаснет и Земля перестанет существовать, это довольно некомфортно, поэтому люди стараются отгородиться от такого рода мыслей.

Астроном добавил, что это является истинной причиной того, что люди начинают думать, что наука ошибается или намеренно вводит людей в заблуждение. Однако за всеми подобными страхами ничего реального нет, это всего лишь попытка отгородиться от реальной картины мира.