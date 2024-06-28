Астроном Вибе разъяснил, связано ли с астероидами появление воды на плане Земля

Исследование образцов с астероида Бенну, собранных в ходе миссии OSIRIS-REx, показало наличие фосфата магния-натрия — вещества, которое на Земле встречается в минералах, геологических образованиях и живых организмах. Завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе поделился своим мнением об этом. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, в этом случае нет речи про происхождение жизни, это касается постепенного исследования различных химических соединений, которые могут быть связаны с жизнью, и того, как они распределены по Солнечной системе, как они там эволюционируют.

Эксперт добавил, что в астероиде, исследованном при помощи американского космического аппарата, обнаружен ряд соединений фосфора, которые могут образовываться в водной среде. Это свидетельствует о том, что либо сам астероид, либо его часть контактировала с жидкой водой. Этот процесс мог длиться миллионы лет.

По его мнению, ситуация с происхождением воды на нашей планете более сложная, чем кажется. Земля образовалась предположительно в сухой области Солнечной системы, и поэтому наличие воды на планете требует какого-то объяснения. На данный момент на современных астероидах наблюдаются следы воды, и это самый вероятный способ попадания ее на Землю.