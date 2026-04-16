Астрономы нашли новый метеорный поток из обломков астероида-камикадзе

Международная группа астрономов, включая специалиста NASA Патрика М. Шобера, заявила о вероятном обнаружении нового метеорного потока, который имеет необычное происхождение. В отличие от большинства известных потоков, порожденных кометами, этот образовался в результате разрушения крупного астероида, подошедшего на критически близкое расстояние к Солнцу. Результаты исследования, основанные на анализе более 235 000 метеоров и болидов, опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Ученые выявили устойчивую группу из 282 объектов с практически идентичными орбитальными параметрами, что позволило сделать вывод о существовании ранее неизвестного роя обломков. Согласно расчетам, родительский астероид приблизился к Солнцу на расстояние, почти в пять раз меньшее радиуса земной орбиты, и под воздействием экстремального нагрева начал разрушаться. На его поверхности возникли трещины, после чего небесное тело распалось на множество фрагментов, сформировав облако пыли и обломков, через которое периодически проходит наша планета.

В научной среде подчеркивают, что подобные явления ранее фиксировались значительно реже. Традиционно метеорные потоки связывались исключительно с кометами, оставляющими за собой пылевые шлейфы, однако современные данные указывают на то, что астероиды также способны порождать такие рои — либо в результате столкновений, либо под действием солнечного излучения. Более того, накопленные свидетельства говорят о формировании так называемых «псевдокомет» — астероидов, которые при сближении с Солнцем начинают вести себя подобно кометам, выбрасывая вещество и создавая пылевые следы.

Российские специалисты из Института астрономии РАН отмечают, что открытие укладывается в общую тенденцию расширения знаний о динамике малых тел Солнечной системы. Развитие глобальных сетей видеонаблюдения за последнее десятилетие позволило значительно увеличить количество фиксируемых метеорных событий, что открывает возможности для выявления ранее неизвестных потоков и их источников. Помимо теплового разрушения, исследователи рассматривают влияние приливных сил Солнца — гравитационного воздействия, способного буквально разрывать астероиды при критическом сближении.

Практическое значение открытия выходит за рамки фундаментальной науки. Изучение подобных потоков напрямую связано с задачами планетарной безопасности: понимание механизмов разрушения астероидов и распределения их обломков позволяет точнее прогнозировать потенциальные угрозы для Земли и совершенствовать системы мониторинга околоземного пространства.