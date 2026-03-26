Астрономы оставили только 45: названы планеты, где точно может быть жизнь

Астрономы сузили круг поисков потенциально обитаемых миров, сократив количество кандидатов с тысяч до нескольких десятков. Из более чем 6000 известных экзопланет специалисты отобрали 45 каменистых объектов, которые с наибольшей вероятностью могут поддерживать жизнь. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Используя данные миссии Gaia и архива NASA Exoplanet Archive, команда выделила планеты, расположенные в «обитаемой зоне» — области вокруг звезды, где температурные условия допускают существование жидкой воды. Именно этот фактор считается решающим для возникновения жизни, что делает такие объекты приоритетными для дальнейшего изучения.

В число самых перспективных вошли Proxima Centauri b, TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f и Kepler-186f. Особый интерес у ученых вызывает система TRAPPIST-1, удаленная от нас всего на 40 световых лет, а также планета LHS 1140 b.

Некоторые из этих миров получают от своих звезд количество энергии, сопоставимое с тем, что Земля получает от Солнца. Это делает их главными целями для поиска атмосферы и возможных биосигнатур.

Дополнительно исследователи включили в каталог 24 планеты, находящиеся в более строго определенной обитаемой зоне, а также объекты с вытянутыми орбитами (например, TOI-700e и K2-3d). Изучение последних поможет понять, способны ли миры оставаться пригодными для жизни, даже если периодически выходят за пределы комфортного температурного режима.

Новый каталог позволит астрономам сконцентрироваться на самых многообещающих целях. В ближайшие годы эти объекты станут целью для наблюдений с помощью космических и наземных телескопов.

Ученые рассчитывают, что детальный анализ поможет выяснить, обладают ли эти планеты атмосферой и каковы условия на их поверхности. Это станет важным этапом в поиске внеземной жизни и позволит уточнить представления о границах обитаемости во Вселенной.

