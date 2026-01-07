Астрономы оценили яркость кометы 24Р/Шомасса перед сближением с Солнцем

Блеск кометы 24Р/Шомасса, которая 8 января пройдет на минимальном расстоянии от Солнца, останется на прежнем уровне и не станет выше восьмой звездной величины. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной астрономии РАН.

По данным ученых, за несколько дней, прошедших после наибольшего сближения кометы с Землей, ее яркость заметно не изменилась. Такой уровень светимости примерно в пять раз слабее порога видимости человеческого глаза, поэтому наблюдать объект можно только с помощью любительских телескопов.

Максимально близко к Земле комета подошла 4 января, преодолев расстояние около 88,8 млн километров. В январе небесное тело перемещается по границе созвездий Волопаса и Девы, располагаясь немного ниже яркой звезды Арктур. Наилучшие условия для наблюдений складываются во второй половине ночи.

8 января расстояние между кометой и Солнцем сократится примерно до 177 млн километров. В ИПА РАН подчеркнули, что объект не представляет какой-либо угрозы для Земли и не влияет на околоземное пространство.

