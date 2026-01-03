На Земле зафиксировали первую магнитную бурю 2026 года

Первая в 2026 году магнитная буря была зафиксирована на Земле и носит планетарный характер. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, геомагнитное возмущение началось поздним вечером 2 января, около 23:00 по московскому времени. Подобные события охватывают всю планету, что характерно для бурь такого типа.

В лаборатории пояснили, что развитие ситуации было спрогнозировано заранее. Рост геомагнитных индексов связан с поступлением к Земле облака солнечной плазмы, выброшенной в межпланетное пространство в результате мощной вспышки класса M7.1, произошедшей 31 декабря. Таким образом, причиной бури стали солнечные процессы, начавшиеся еще в конце 2025 года.

Специалисты отметили, что ждать первой магнитной бури в новом году пришлось всего около двух суток. При этом они напомнили, что начало 2025 года сопровождалось значительно более сильным геомагнитным возмущением: уже 1 января тогда была зарегистрирована буря уровня G4, одна из самых мощных за весь год.

Текущее событие оценивается как буря минимального уровня G1, однако допускается ее усиление до уровня G2. В ИКИ РАН также подчеркнули, что 2025 год в целом стал рекордным по числу и силе геомагнитных явлений, обновив показатели последних 10–20 лет.

Ранее ученые предупредили о сильных вспышках на Солнце уже к Новому году.