Астрономы пересмотрели границы обитаемой зоны галактики благодаря миграции звезд

Международная команда исследователей совершила открытие, которое меняет представление о возможном распространении жизни в нашей галактике. Соответствующее исследование опубликовано на научном портале arXiv.

Идея галактической обитаемой зоны, по аналогии с зоной обитаемости вокруг отдельной звезды, была предложена еще в 1980-х годах. Она связывает области, благоприятные для возникновения жизни, с регионами, богатыми тяжелыми элементами, необходимыми для формирования каменистых планет.

Авторы нового исследования использовали сложные компьютерные модели, чтобы сравнить сценарии с учетом и без учета движения звезд по галактике.

Результаты моделирования оказались впечатляющими. Оказалось, что движение звезд повышает вероятность существования обитаемых планет во внешних, ранее считавшихся малоперспективными областях Млечного Пути.

При учете миграции звезд шанс найти звезду с подходящей для жизни планетой возрастает примерно в пять раз по сравнению с предыдущими оценками. Однако во внутренних районах галактики ситуация сложнее из-за влияния газовых гигантов, которые могут как стимулировать, так и подавлять формирование землеподобных планет в своих системах.

Это исследование имеет прямое практическое значение для будущих космических миссий. Полученные данные помогут точнее определить цели для телескопа PLATO Европейского космического агентства (ЕКА), запуск которого запланирован на 2026 год.

Кроме того, открытие повлияет на планирование миссии Ariel, которая стартует в 2029 году для детального изучения химического состава атмосфер тысяч экзопланет.

Ранее врач-терапевт Константин Спахов предупредил о последствия сильной магнитной бури, обрушившейся на Землю в ночь с 1 на 2 сентября.