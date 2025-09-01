Солнечный взрыв: как пережить самую мощную за три месяца магнитную бурю

Мощная магнитная буря уровня G3 ожидается в ночь с 1 на 2 сентября, предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Врач-терапевт Константин Спахов в беседе на сайте aif.ru дал рекомендации по защите от грядущих природных волнений.

Это станет самым сильным геомагнитным возмущением за последние три месяца, вызванным выбросом плазмы на Солнце 30 августа. По расчетам ученых, буря начнется около 23:00 по московскому времени 1 сентября и продлится до 45 часов, достигнув пика во второй половине дня 2 сентября.

Спахов рекомендует метеочувствительным людям заранее подготовиться к катаклизму. Он предлагает избегать физических и эмоциональных нагрузок, отказаться от кофеина, алкоголя и тяжелой пищи, отдавая предпочтение прогулкам на свежем воздухе и легкому отдыху. При появлении тревожности, головной боли или скачков давления допустим прием мягких успокоительных средств типа корвалола или валерианы. Гипертоникам следует особенно внимательно контролировать свое состояние и иметь под рукой привычные лекарства.

Ученые отмечают, что буря уровня G3 может вызвать не только ухудшение самочувствия у людей, но и полярные сияния в средних широтах, а также перебои в работе энергосистем и радиосвязи.

