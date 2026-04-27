Астрономы предупредили о риске закрытия ведущих обсерваторий из-за света

По словам президента Чилийского астрономического общества Кьяры Маццуккелли, регион славится более чем 300 ясными ночами в год, что в сочетании с экстремально сухим климатом и большой высотой делает его идеальным местом для наблюдения за Вселенной. Однако бурное развитие инфраструктуры сводит на нет эти преимущества. Особую тревогу научного сообщества вызвал проект энергетического комплекса, который планировалось возвести всего в десяти километрах от обсерватории Паранал. Несмотря на то что инициатива позиционировалась как «зеленая», ученые указали на неминуемые риски: усиление засветки неба, появление вредных микровибраций и рост турбулентности. После масштабной кампании с участием нобелевских лауреатов проект был отменен в январе, однако инцидент вскрыл катастрофическое отставание чилийского законодательства в сфере защиты темного неба.

В настоящее время власти Чили пересматривают экологические регламенты, а Министерство науки инициировало поправки, призванные защитить астрономические зоны. Сами исследователи, работающие на высоте свыше 3000 метров в условиях гипоксии, вынуждены жить в подземных бункерах с затемненными окнами и передвигаться исключительно с красными фонарями, чтобы не мешать чувствительной оптике. Как напоминают эксперты, история уже знает печальный прецедент: первая международная гелиофизическая обсерватория в Чили была закрыта в 1955 году из-за загрязнения окружающей среды, и сегодня, по их мнению, человечество рискует наступить на те же грабли, имея в запасе более 70 лет на извлечение уроков.