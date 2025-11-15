Астрономы снова наблюдают 3I/ATLAS, хвост кометы растет быстрее всех ожиданий

Международные астрономические группы продолжают анализировать свежие данные по межзвездной комете 3I/ATLAS. Согласно снимкам, опубликованным Virtual Telescope Project, хвост объекта стал длиннее и приобрел четкую, ровную форму, что отмечают специалисты, сообщает rznonline .

Джанлука Маси сообщил, что активность кометы повышается под воздействием солнечного излучения. По его наблюдениям, ускоренный рост хвоста не типичен для подобных объектов, что вызывает интерес у профессионалов. Некоторые эксперты отмечают, что изменения в геометрии хвоста происходят слишком быстро.

В этот же период внимание астрономов привлекла комета C/2025 V1, открытая Геннадием Борисовым. Ее траектория проходит между 3I/ATLAS и Землей, что усиливает интерес исследователей.

Научного объяснения столь стремительным изменениям пока нет. Официальные структуры не дают комментариев, однако специалисты сходятся во мнении, что оба объекта продолжают движение, хвосты растут, и наблюдение за ними остается приоритетом в астрономическом сообществе.

Ранее сообщалось, что астрономы зафиксировали загадочного гостя из глубин космоса, летящего к Земле.