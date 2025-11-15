Астрономы снова наблюдают 3I/ATLAS, хвост кометы растет быстрее всех ожиданий
Комета 3I/ATLAS удивил ученых аномально быстрым ростом хвоста в ноябре
Фото: [istockphoto.com/lucentius]
Международные астрономические группы продолжают анализировать свежие данные по межзвездной комете 3I/ATLAS. Согласно снимкам, опубликованным Virtual Telescope Project, хвост объекта стал длиннее и приобрел четкую, ровную форму, что отмечают специалисты, сообщает rznonline.
Джанлука Маси сообщил, что активность кометы повышается под воздействием солнечного излучения. По его наблюдениям, ускоренный рост хвоста не типичен для подобных объектов, что вызывает интерес у профессионалов. Некоторые эксперты отмечают, что изменения в геометрии хвоста происходят слишком быстро.
В этот же период внимание астрономов привлекла комета C/2025 V1, открытая Геннадием Борисовым. Ее траектория проходит между 3I/ATLAS и Землей, что усиливает интерес исследователей.
Научного объяснения столь стремительным изменениям пока нет. Официальные структуры не дают комментариев, однако специалисты сходятся во мнении, что оба объекта продолжают движение, хвосты растут, и наблюдение за ними остается приоритетом в астрономическом сообществе.
