Астрономы зафиксировали загадочного «гостя» из глубин космоса, летящего к Земле

Астрономы по всему миру следят за необычным космическим объектом 3I/ATLAS, который движется по направлению к Солнечной системе. Сигнал от него был зафиксирован радиотелескопами, что вызвало широкий резонанс в научном сообществе, пишет «Царьград».

По данным исследователей, объект имеет несколько километров в диаметре, окружен газопылевым облаком и обладает коротким хвостом, визуально напоминая комету. Спектральный анализ показал, что в его составе содержатся водяной лед, углерод и силикаты — вещества, характерные для астероидов и метеоритов.

Ученые полагают, что тело прилетело из межзвездного пространства, не входя ранее в состав ни одной известной системы. Траектория 3I/ATLAS указывает, что объект пройдет мимо Земли, не представляя угрозы для планеты.

Профессор Гарвардского университета Ави Леб высказал мнение, что 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение. «Некоторые параметры его движения и отражающая способность слишком необычны для природных тел. Это заставляет предположить, что объект может быть создан разумной цивилизацией», — отметил Леб. Большинство исследователей придерживаются гипотезы, что 3I/ATLAS является естественным космическим телом, однако продолжают наблюдение и анализ радиосигналов, поступающих от объекта.

