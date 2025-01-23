Астрономы зафиксировали редкое и жутковатое явление на Солнце

В среду, 22 января, на Солнце произошел выброс черной призрачной структуры — это очень редкое, красивое и даже немного жутковатое явление. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В публикации говорится о том, что в центре видимого диска сформировалось призрачная структура черного цвета, затем часть ее была выброшена в космос, остальное рассеялось. Цвет структуры обусловлен нейтральным водородом.

По мнению исследователей, холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода был выброшен в результате вспышки и разбросан по солнечной короне.

В течение трех часов можно было наблюдать черное облако плазмы, после чего оно исчезло.

Ранее сообщалось о том, что уровень геомагнитной бури на Земле возрос до предпоследнего уровня мощности.