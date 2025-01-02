Уровень геомагнитной бури на Земле возрос до предпоследнего уровня мощности

Магнитная буря на Земле выросла с уровня «сильный» до «очень сильного». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от сотрудников Института прикладной геофизики.

Мониторинг космической погоды показывает, что на данный момент возмущения магнитного поля Земли вышли на уровень G4, что соответствует очень сильной буре. Выше этого показателя, по общепринятой шкале, являются возмущения на уровне G5, соответствующие «экстремально сильной» буре.

Достигнутый уровень предполагает, что средства связи будут получать воздействия, которые приводят к существенному нарушению радиосигналов. Спутниковая и радиочастотная навигация также могут работать с многочасовыми перебоями. При уровне в G4 полярное сияние может наблюдаться даже в регионах, которые находятся в тропической зоне.

К магнитным бурям привела целая серия вспышек на Солнце, их наблюдали 29 декабря. Одна из этих вспышек имела мощность Х, то есть самый высокий уровень.