Австралийские цирконы рассказали, как Земля слепила первые континенты: субдукция победила метеоритную гипотезу

Китайские ученые из Нанкинского университета поставили весомую точку в давнем споре о том, как на Земле появились континенты. Исследование состава древнейших цирконов из архейских гранитных пород австралийского региона Пилбар показало, что континентальная кора формировалась благодаря субдукции — процессу, при котором одна тектоническая плита уходит под другую, затягивая с собой воду и кислород в глубокие слои.

До сих пор конкурировали две версии. Одна делала ставку именно на субдукцию, другая объясняла появление континентов частичным расплавлением коры под действием горячих мантийных потоков или даже падения крупного метеорита. Группа под руководством исследователей из Нанкина пошла по следу воды.

Проанализировав содержание воды и кислорода в архейских гранитных породах, ученые обнаружили, что магмы, из которых они образовались, с течением времени — от 3,5 до 3,2 миллиарда лет назад — становились все более окисленными и все более насыщенными водой. Компьютерное моделирование показало, что такое масштабное и устойчивое увлажнение глубинных слоев земной коры могло быть обеспечено только одним механизмом — постоянным притоком воды и кислорода при субдукции.

Таким образом, именно субдукция, по выводам авторов, была главным двигателем формирования ранней континентальной коры Земли. Альтернативные гипотезы без нее, как подчеркивается в работе, не могут удовлетворительно объяснить обнаруженные минеральные следы. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.