Автоматическая станция «Луна-25», созданная в Химках, вышла на окололунную орбиту
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Химки]
Автоматическая станция «Луна-25», которая была разработана в НПО им. Лавочкина в подмосковных Химках, вышла на орбиту искусственного спутника Луны.
Ракета «Союз-2» с указанной станцией была запущена с космодрома «Восточный» одиннадцатого августа. Цель проекта заключается в изучении лунных реголита и экзосферы. Станция уже передала первые три снимка.
По информации «Роскосмоса», ранее специалисты провели два включения двигательной установки станции. Первое состоялось в полдень и длилось 243 секунды. Второе продлилось 76 секунд.
В сообщении Госкорпорации отмечается, что все системы станции работают в штатном режиме. С объектом налажена устойчивая связь.