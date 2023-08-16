Автоматическая станция «Луна-25», созданная в Химках, вышла на окололунную орбиту

Автоматическая станция «Луна-25», которая была разработана в НПО им. Лавочкина в подмосковных Химках, вышла на орбиту искусственного спутника Луны.

Ракета «Союз-2» с указанной станцией была запущена с космодрома «Восточный» одиннадцатого августа. Цель проекта заключается в изучении лунных реголита и экзосферы. Станция уже передала первые три снимка.

По информации «Роскосмоса», ранее специалисты провели два включения двигательной установки станции. Первое состоялось в полдень и длилось 243 секунды. Второе продлилось 76 секунд.

В сообщении Госкорпорации отмечается, что все системы станции работают в штатном режиме. С объектом налажена устойчивая связь.