Бедра выдают все: ученые доказали, что мозг оценивает фигуру женщины по нижней части тела

Австралийские нейробиологи из Университета Западной Австралии выяснили, что для точной оценки размеров женского тела человеческому мозгу не нужен общий силуэт — он считывает информацию исключительно по бедрам и ногам. Исследование, опубликованное в журнале BMC Biology, объясняет механизм повседневных визуальных ошибок и может пролить свет на природу расстройств пищевого поведения.

Группа Лии Маринко провела эксперимент, в котором 99 женщин оценивали по шкале от одного до семи размеры тел на экране. Изображения демонстрировались тремя способами: полностью, только верхняя половина — от пупка до шеи, и только нижняя — от пупка до ступней.

Эффект оказался однозначным. Когда испытуемые видели лишь верхнюю часть туловища с руками, точность оценок резко падала, и они гораздо хуже различали худые и полные фигуры. Когда же им показывали только нижнюю половину, результат полностью совпадал с тем, что люди выдавали, глядя на тело целиком. Мозг просто игнорирует плечи и туловище, полагаясь исключительно на бедра и голени.

Во втором эксперименте исследователи попытались изолировать конкретные зоны. Они привлекли еще 116 студенток и с помощью цифровых масок поочередно открывали то внешнюю поверхность бедра с ягодицами, то внутреннюю поверхность бедер. Оказалось, что по отдельности ни одна из этих зон не дает мозгу достаточной информации. Ошибки восприятия резко возрастали, причем при взгляде только на внутреннюю поверхность бедер они были выше. Вывод: для точной оценки человеку необходимо видеть внешнюю ширину бедра относительно внутренней поверхности — мозг ищет именно это соотношение.

Авторы подчеркивают, что результаты получены исключительно на женской выборке, оценивавшей женские тела, и их нельзя механически переносить на мужскую фигуру, где ключевыми могут оказаться совсем другие зоны — например, ширина плеч и грудные мышцы. В перспективе тесты планируют применить к пациентам с анорексией и компульсивным перееданием, чтобы понять, связаны ли их искажения восприятия с неспособностью мозга правильно обрабатывать именно эту зону.