Белки в зубах рассказали то, что не смогла ДНК: Homo erectus оказался связан с денисовцами и современными людьми

Ученые впервые получили молекулярные данные о Homo erectus, изучив белки, сохранившиеся в зубной эмали шести представителей этого вида, живших на территории Китая около 400 тысяч лет назад. Результаты, опубликованные в журнале Nature, показали, что у этих людей присутствовали наследственные варианты, которые позже обнаружились у денисовцев, а затем сохранились и у части современных людей.

Исследователи использовали ископаемые останки из трех китайских районов: Чжоукоудяня недалеко от Пекина, Хэсяня в провинции Аньхой и Суньцзяодуна в провинции Хэнань. Поскольку выделить древнюю ДНК не удалось, ученые обратились к белкам зубной эмали. Во всех шести образцах они нашли два необычных варианта аминокислот в белке амелобластине, участвующем в формировании зубов. Один из них, AMBN-A253G, ранее вообще не встречался ни у одного другого человека или примата. Второй вариант, AMBN-M273V, прежде находили только у денисовцев — и именно эта находка оказалась самой важной.

Она свидетельствует, что признак, который раньше считался уникальным для денисовцев, на самом деле присутствовал и у восточноазиатских популяций Homo erectus. Это может говорить о том, что между ними существовала связь, а сам вариант мог попасть в линию денисовцев через смешение популяций. Позднее, как полагают авторы, он же мог перейти к части современных людей в Юго-Восточной Азии и Океании уже через денисовское наследие.

Первый вариант, AMBN-A253G, исследователи рассматривают как возможный молекулярный маркер, связанный именно с этой группой Homo erectus. По их словам, он впервые показал, что находки из трех китайских местонахождений могли принадлежать одной и той же эволюционной популяции. Одна из авторов работы, Цяомэй Фу из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Академии наук Китая, отметила, что роль Homo erectus в эволюции человека остается одной из главных загадок, и именно из-за отсутствия молекулярных данных их генетические характеристики, разнообразие популяций и возможные связи с современными людьми до сих пор оставались неясными. Новая работа не закрывает этот вопрос полностью, но впервые дает сведения, позволяющие обсуждать такие связи на более твердой основе.

Вывод исследования состоит в том, что Homo erectus в Восточной Азии, возможно, не был полностью изолированной ветвью и мог быть связан с другими древними группами людей гораздо теснее, чем считалось до сих пор.