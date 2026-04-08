Без навигаторов, связи и операций: ученый РАН раскрыл, к какой катастрофе человечество не готово в случае сбоя спутников

Ведущий научный сотрудник отдела космической баллистики и математической обработки данных Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с 5-tv.ru описал сценарий, который в современном мире принято считать немыслимым: полное отключение спутниковых систем. По оценке ученого, человечество уже пересекло черту, за которой существование цивилизации без космических аппаратов невозможно в принципе.

Эйсмонт подчеркнул: удар окажется настолько сокрушительным, что представить его масштабы действительно трудно. Речь идет не о временных неудобствах вроде пропавшего сигнала телевизора, а о параличе базовой инфраструктуры мегаполисов, экономики и даже медицины.

В качестве наглядной иллюстрации эксперт предложил вообразить утро в Москве, где разом перестали работать все навигаторы. По его словам, это приведет к полному транспортному коллапсу, сопоставимому с блэкаутом пятнадцатилетней давности, когда из-за отключения светофоров движение в столице встало намертво. Ученый не исключил остановки метрополитена и погружения города в хаос, поскольку без спутниковой синхронизации перестанут корректно функционировать системы управления движением и банковские транзакции.

Мобильная связь, интернет и телевещание также окажутся под ударом. Но самые трагические последствия, как отметил Эйсмонт, ждут сферу здравоохранения. Он привел пример районных поликлиник и телемедицины: возможность передавать не только голос, но и картинку, исчезнет. По выражению специалиста, если операция идет с опорой на спутниковый канал, то при его разрыве все может закончиться фатально. Больницы лишатся доступа к электронным картам, лабораторным базам и возможности удаленно ассистировать хирургам.

Отдельно ученый остановился на авиации. Он пояснил: современная навигация воздушных судов практически неосуществима без спутниковых средств. Аварийные протоколы, безусловно, позволят посадить самолеты, однако о нормальной эксплуатации авиасообщения придется забыть, что нанесет еще один мощнейший удар по мировой экономике.

Помимо транспортного коллапса, Эйсмонт указал на уязвимость сельского хозяйства и систем предупреждения чрезвычайных ситуаций. Именно спутники, напомнил он, предоставляют критически важную информацию о состоянии посевов, приближающихся засухах или наводнениях. Без этих данных аграрии потеряют возможность планировать работы, а лесные пожары и стихийные бедствия будут обнаружены лишь тогда, когда станет слишком поздно.

В завершение эксперт выразил сомнение, что современные аварийные службы готовы к сценарию глобального, а не локального сбоя. По его мнению, назвать подобное развитие событий «неприятностями» было бы слишком мягко. Ученый констатировал: спутники превратились в невидимый каркас цивилизации, и их отключение вызовет эффект домино, который обернется параличом всех ключевых систем жизнеобеспечения.