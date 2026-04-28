Биологи выяснили, что соловьи летят через Сахару только в темноте

Шведские биологи выяснили, как обыкновенным соловьям удается пережить изнурительные броски через Сахару и Аравийскую пустыню. Оказалось, что эти маленькие птицы пересекают безжизненные пески исключительно по ночам, полностью отказываясь от поиска пищи и полагаясь лишь на предварительно накопленный жир. Результаты исследования, опубликованные в журнале Biology Letters , были получены благодаря миниатюрным датчикам-рюкзакам, закрепленным на спинах пернатых.

Ученые оснастили соловьев в южной Швеции устройствами весом около грамма, внутри которых находились акселерометр, барометр, термометр, датчик света и флеш-память. Поскольку приборы не могли передавать данные по спутнику, исследователям пришлось ждать возвращения птиц целый год. Следующей весной удалось отловить 23 вернувшихся соловья и скачать записанную информацию.

Анализ показал, что во время осенней миграции через Сахару, которая занимала в среднем 4,1 дня, и весеннего перелета через Аравийскую пустыню продолжительностью 4,8 дня птицы передвигались только в темное время суток. Днем их двигательная активность падала практически до нуля. По расчетам биологов, птица весом 34 грамма, просто сидя в тени на протяжении четырех дней, ежедневно тратит на базовый обмен веществ примерно 0,7 грамма жира, сжигая впустую почти 12 процентов энергетических запасов. Однако останавливаться днем все же выгоднее, чем лететь: привалы предотвращают обезвоживание из-за перегрева под прямым солнцем и спасают от пернатых хищников, таких как соколы Элеоноры.

Единственным исключением из правила ночных полетов стало пересечение Средиземного моря, где нет места для посадки: там птицы летели 16 часов без перерыва — и ночью, и днем. Кроме того, датчики зафиксировали, что перед отправкой в Сахару соловьи делают месячную остановку в Центральной и Восточной Европе, интенсивно питаясь насекомыми, чтобы накопить достаточно топлива для решающего броска.

Таким образом, успех перелета через пустыню полностью зависит от способности вовремя отключить пищевое поведение, перейти в режим максимального энергосбережения и полагаться исключительно на жировые запасы, накопленные за тысячи километров до барьера.