Блогер назвал ИИ новым ядерным оружием

Популярный блогер Стас Васильев в эфире радио Sputnik выдвинул провокационное сравнение, назвав искусственный интеллект современным аналогом ядерного оружия. По его словам, стратегический потенциал ИИ стал очевиден еще в 2022 году с появлением первых мощных нейросетей.

Раскрывая свою позицию, эксперт пояснил, что искусственный интеллект обладает уникальными аналитическими возможностями, позволяющими моделировать действия противника и прогнозировать развитие событий. Эта способность делает технологии ИИ инструментом глобального влияния, сравнимым по значимости с ядерным арсеналом.

Васильев убежден, что Россия обязана активно участвовать в международной гонке нейросетей, используя свое ключевое преимущество — развитую атомную энергетику. Как подчеркнул блогер, функционирование продвинутых систем ИИ требует колоссальных энергетических ресурсов, которые отечественная энергосистема способна обеспечить.

По мнению Васильева, обладание передовыми ИИ-технологиями станет в XXI веке таким же фактором силы, каким в прошлом столетии было обладание ядерным оружием, что определяет будущее геополитическое влияние государств.

