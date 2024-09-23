Блогер Васильев оценил призывы исключить теорию Дарвина из школьной программы

По словам блогера Стаса Васильева, призыв запретить изучение в школах теории Дарвина является мракобесием, и страшно себе представить, к чему это приведет. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что данное предложение похоже на зачатки китайской «культурной революции», и выразил надежду, что этого не произойдет.

По мнению блогера, подобными темпами можно и в каменный век отправиться. Нельзя исключать тот факт, что теория Дарвина несовершенна, тем не менее она является своего рода законом. Поэтому, если лучше ничего нет, то следует хотя бы в данном вопросе оставить все как есть.

Он отметил, что при отказе от данной теории в конце концов все это закончится тем, что у нас будут только духовные семинарии, а любая наука будет признана антирелигиозной, неправильной и просто перестанет развиваться, что неизбежно приведет к потере конкурентоспособности страны и ее разрушению.

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